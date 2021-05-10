У Києві та 11 областях за добу не зробили жодного щеплення проти коронавірусу

В Україні протягом минулої доби 9 травня вакцинували 1 004 людини — це на 3 839 щеплень менше, ніж за попередню добу (8 травня).

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Разом з тим жодного щеплення за добу не зробили в Києві та 11 областях — Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській та Черкаській.

У відомстві зазначили, що щеплення проводили 15 мобільних бригад з імунізації і 25 пунктів вакцинації.

Найбільшу кількість вакцинацій за добу провели у Львівській області (470). А за весь період вакцинальної кампанії — найбільше зробили у Києві (93 096).

Загалом за час кампанії з вакцинації проти COVID-19, яка триває з 24 лютого, щеплення отримали 863 645 осіб. З них дві дози препарату отримали (тобто завершили вакцинацію) 446 осіб. Щеплення роблять вакцинами AstraZeneca, Sinovac і Pfizer.