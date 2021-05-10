В Киеве и 11 областях за сутки не сделали ни одной прививки против коронавируса

В Украине за прошедшие сутки 9 мая вакцинировали 1 004 человека — это на 3 839 прививок меньше, чем за предыдущие сутки (8 мая).

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Вместе с тем ни одной прививки за сутки не сделали в Киеве и 11 областях — Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черниговской и Черкасской.

В ведомстве отметили, что прививки проводили 15 мобильных бригад по иммунизации и 25 пунктов вакцинации.

Наибольшее количество вакцинаций за сутки провели во Львовской области (470). А за весь период прививочной кампании — больше всего сделали в Киеве (93 096).

Всего за период кампании по вакцинации против COVID-19, которая продолжается с 24 февраля, прививки получили 863 645 человек. Из них две дозы получили (т. е. завершили вакцинацию) 446 человек. Прививки делают вакцинами AstraZeneca, Sinovac и Pfizer.