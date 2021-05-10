В Киеве и 11 областях за сутки не сделали ни одной прививки против коронавируса

В Украине за прошедшие сутки 9 мая вакцинировали 1 004 человека — это на 3 839 прививок меньше, чем за предыдущие сутки (8 мая).
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Вместе с тем ни одной прививки за сутки не сделали в Киеве и 11 областях — Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черниговской и Черкасской.
В ведомстве отметили, что прививки проводили 15 мобильных бригад по иммунизации и 25 пунктов вакцинации.
Наибольшее количество вакцинаций за сутки провели во Львовской области (470). А за весь период прививочной кампании — больше всего сделали в Киеве (93 096).
Всего за период кампании по вакцинации против COVID-19, которая продолжается с 24 февраля, прививки получили 863 645 человек. Из них две дозы получили (т. е. завершили вакцинацию) 446 человек. Прививки делают вакцинами AstraZeneca, Sinovac и Pfizer.
По состоянию на 9 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 529 431 человек.
Отметим, глава Минздрава Максим Степанов прогнозирует полное преодоление пандемии коронавируса в Украине в конце года, но нужно убедить 70% взрослого населения сделать прививки. По его словам, за месяц надо сделать около 6 миллионов прививок, или 270 тысяч прививок в сутки без выходных.
- Национальный план вакцинации от COVID-19 предусматривает, что всех украинцев привьют за государственный счет. Этот план состоит из пяти этапов. На последнем вакцинируют всех, кто не попадает в группы риска.