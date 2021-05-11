В Украине 2 тысячи новых больных коронавирусом. Выздоровели более 8 тысяч человек

В Украине за минувшие сутки (10 мая) выявили 2 208 новых больных COVID-19, среди которых 89 детей и 34 медработника.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
За минувшие сутки умерли 119 больных. Госпитализированы 1 084 человека, выздоровели — 8 617.
За последние сутки наибольшее количество случаев заболевания зарегистрировали в Донецкой (325), Харьковской (213), Днепропетровской (191), Запорожской (169) и Николаевской (132) областях.
Общее количество заражений в Украине за все время пандемии возросло до 2 124 535. Выздоровели 1 777 370 пациентов, умер 46 631 человек.
Что касается вакцинации против коронавируса, то за прошедшие сутки прививки получили 2 194 человека. С начала кампании вакцинации первую дозу получили 865 588 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 695.
За минувшие сутки ни одной прививки не сделали в Киеве и трех областях: Винницкой, Луганской и Херсонской. Больше всего прививок сделали в Днепропетровской области (452).
- 7 мая Минздрав вывел из «красной» зоны карантина Сумскую область — последний регион, который там находился. Сейчас семь областей остаются в «оранжевой» зоне, Киев и остальные области — в «желтой».
- Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует новый рост количества больных коронавирусом через три-четыре недели после пасхальных и майских праздников. При этом премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что адаптивный карантин дает свои результаты. Сейчас он продолжается до 30 июня, но его планируют продлить до августа.
- Ранее ученые заявили, что Украина сможет достичь коллективного иммунитета к коронавирусу только в 2023 году.