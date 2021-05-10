Шмигаль: Звільнення глави «Нафтогазу» Коболєва не вплинуло на перемовини з кредиторами

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль вважає, що звільнення глави правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва та відсторонення наглядової ради не вплинуло на перемовини України з міжнародними партнерами.
Про це глава уряду заявив в інтерв’ю «РБК-Україна».
Він наголосив, що вплив на кредиторів і міжнародних партнерів можуть мати рішення, які «будуть ламати принципи корпоративної реформи», як і інших реформ, які реалізовуються в Україні. «Жоден принцип корпоративної реформи ми ламати не збиралися і не збираємося», — підкреслив Шмигаль.
За його словами, західних партнерів більше хвилює продовження і завершення реформи правосуддя та антикорупційної системи. Шмигаль вважає, що вже третій-четвертий пріоритет — це саме розвиток реформи корпоративного управління, але в комплексі з великою приватизацією та іншими реформами.
«І Коболєв, і Вітренко сприймаються західними партнерами як топменеджери-реформатори. Дослівна фраза наших партнерів «прізвище не грає ролі», — резюмував Шмигаль.
- Нагадаємо, уряд 28 квітня звільнив главу «Нафтогазу» Андрія Коболєва та наглядову раду. До обрання нового складу правління його функції мав виконувати чинний, але він подав у відставку. Причиною відставки глави і наглядової ради «Нафтогазу» уряд назвав їхню незадовільну роботу — у 2020 році компанія не отримала прибутку, навпаки — зазнала збитків.
- Новим керівником компанії терміном на один рік призначений Юрій Вітренко, який до цього виконував обовʼязки міністра енергетики.
- Держдепартамент США, а також країни «Великої сімки» відреагували на звільнення Коболєва, наголосивши на необхідності поваги до корпоративного управління.