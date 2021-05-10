Шмыгаль: Увольнение главы «Нафтогаза» Коболева не повлияло на переговоры с кредиторами

Он отметил, что влияние на кредиторов и международных партнеров могут иметь решения, которые «будут ломать принципы корпоративной реформы», как и других реформ, которые реализуются в Украине. «Ни один принцип корпоративной реформы мы ломать не собирались и не собираемся», — подчеркнул Шмыгаль.

Об этом глава правительства заявил в интервью « РБК-Украина ».

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что увольнение главы правления «Нафтогаза» Андрея Коболева и отстранения наблюдательного совета не повлияло на переговоры Украины с международными партнерами.

По его словам, западных партнеров больше волнует продолжение и завершение реформы правосудия и антикоррупционной системы. Шмыгаль считает, что уже третий-четвертый приоритет — это именно развитие реформы корпоративного управления, но в комплексе с большой приватизацией и другими реформами.

«И Коболев, и Витренко воспринимаются западными партнерами как топ-менеджеры-реформаторы. Дословная фраза наших партнеров «фамилия не играет роли», — резюмировал Шмыгаль.