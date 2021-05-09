РосЗМІ повідомили, що знайшли живим зниклого ексочільника лікарні, де лежав Навальний. Але в поліції заперечують

У Росії ЗМІ заявили, що знайшли живим Олександра Мураховського — міністра охорони здоров’я Омського області, колишнього головного лікаря Лікарні швидкої медичної допомоги № 1, куди у серпні 2020 року доставили російського опозиціонера Олексія Навального після отруєння «Новачком».
Про це повідомляє видання «Открытые медиа» з посиланням на представника пошукового загону «Лиза Алерт», однак у поліції заявили, що його ще не знайшли, пошуки відклали до ранку.
Нічого, окрім того, що він живий, не повідомляли. Чоловіка шукали три дні — зник він 7 травня, коли виїхав з мисливської бази на квадроциклі на полювання і не повернувся.
До його пошуків залучили вертольоти. За інформацією місцевих видань, квадроцикл Мураховського знайшли в болоті.
Після цієї інформації поліція повідомила агентству РИА, що пошуки призупинили до ранку, Мураховського поки не знайшли.
До призначення на посаду глави МОЗ Омської області Мураховський обіймав посаду очільника омської лікарні № 1. У цьому медзакладі Навальному після отруєння надавали першу медичну допомогу, перш ніж його відправили в берлінську клініку «Шаріте». Тоді Мураховський був основним спікером, який коментував стан здоровʼя опозиціонера, він же озвучував попередні діагнози, серед яких не було версії про отруєння.
Раніше померли два лікаря цього медзакладу: заступник головного лікаря Сергій Максимішин (начебто від серцевого нападу) та очільник відділення травматології — 63-річний Рустам Агішев (начебто від інсульту).
- 21 серпня 2020 року в омській лікарні назвали основний діагноз Навального — порушення обміну речовин і падіння рівня цукру у крові. Після того як політика вивезли до Берліну, медики зʼясували, що насправді його отруїли бойовою отрутою «Новачок».