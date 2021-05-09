РосЗМІ повідомили, що знайшли живим зниклого ексочільника лікарні, де лежав Навальний. Але в поліції заперечують

У Росії ЗМІ заявили, що знайшли живим Олександра Мураховського — міністра охорони здоров’я Омського області, колишнього головного лікаря Лікарні швидкої медичної допомоги № 1, куди у серпні 2020 року доставили російського опозиціонера Олексія Навального після отруєння «Новачком».

Про це повідомляє видання «Открытые медиа» з посиланням на представника пошукового загону «Лиза Алерт», однак у поліції заявили, що його ще не знайшли, пошуки відклали до ранку.

Нічого, окрім того, що він живий, не повідомляли. Чоловіка шукали три дні — зник він 7 травня, коли виїхав з мисливської бази на квадроциклі на полювання і не повернувся.

До його пошуків залучили вертольоти. За інформацією місцевих видань, квадроцикл Мураховського знайшли в болоті.

Після цієї інформації поліція повідомила агентству РИА, що пошуки призупинили до ранку, Мураховського поки не знайшли.