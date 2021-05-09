РосСМИ сообщили, что нашли живым пропавшего экс-главврача больницы, где лежал Навальный. Но в полиции отрицают

В России СМИ заявили, что нашли живым Александра Мураховского — министра здравоохранения Омской области, бывшего главного врача Больницы скорой медицинской помощи №1, куда в августе 2020 года доставили российского оппозиционера Алексея Навального после отравления «Новичком».
Об этом сообщает издание «Открытые медиа» со ссылкой на представителя поискового отряда «Лиза Алерт», однако в полиции заявили, что его еще не нашли, поиски отложили до утра.
Ничего, кроме того, что он жив, не сообщали. Мужчину искали три дня — исчез он 7 мая, когда уехал с охотничьей базы на квадроцикле на охоту и не вернулся.
К его поискам привлекли вертолеты. По информации местных изданий, квадроцикл Мураховского нашли в болоте.
После этой информации полиция сообщила агентству РИА, что поиски приостановили до утра, Мураховского пока не нашли.
До назначения на должность главы Минздрава Омской области Мураховский занимал пост главы омской больницы № 1. В этом медучреждении Навальному после отравления оказывали первую медицинскую помощь, прежде чем его отправили в берлинскую клинику «Шарите». Тогда Мураховский был основным спикером, который комментировал состояние здоровья оппозиционера, он же озвучивал предварительные диагнозы, среди которых не было версии об отравлении.
Ранее умерли два врача этого медучреждения: заместитель главного врача Сергей Максимишин (якобы от сердечного приступа) и глава отделения травматологии — Рустам Агишев (якобы от инсульта).
- Напомним, 21 августа 2020 года в омской больнице назвали основной диагноз Навального — нарушение обмена веществ и падение уровня сахара в крови. После того как политика вывезли в Берлин, медики выяснили, что на самом деле его отравили боевым ядом «Новичок».