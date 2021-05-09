РосСМИ сообщили, что нашли живым пропавшего экс-главврача больницы, где лежал Навальный. Но в полиции отрицают

В России СМИ заявили, что нашли живым Александра Мураховского — министра здравоохранения Омской области, бывшего главного врача Больницы скорой медицинской помощи №1, куда в августе 2020 года доставили российского оппозиционера Алексея Навального после отравления «Новичком».

Об этом сообщает издание «Открытые медиа» со ссылкой на представителя поискового отряда «Лиза Алерт», однако в полиции заявили, что его еще не нашли, поиски отложили до утра.

Ничего, кроме того, что он жив, не сообщали. Мужчину искали три дня — исчез он 7 мая, когда уехал с охотничьей базы на квадроцикле на охоту и не вернулся.

К его поискам привлекли вертолеты. По информации местных изданий, квадроцикл Мураховского нашли в болоте.

После этой информации полиция сообщила агентству РИА, что поиски приостановили до утра, Мураховского пока не нашли.