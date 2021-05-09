В России пропал бывший главврач больницы, где лежал Навальный после отравления

В Омской области в лесу два дня назад пропал Александр Мураховский — министр здравоохранения региона и бывший главный врач больницы скорой медицинской помощи № 1, куда в августе прошлого года доставили российского оппозиционера Алексея Навального после отравления «Новичком».

Об исчезновении Мураховского сообщают «Коммерческие вести» со ссылкой на источники и «Московский комсомолец». В полиции Омской области тоже подтвердили факт его исчезновения.

Накануне правоохранители и волонтеры отправились на поиски Мураховского, который 7 мая выехал с охотничьей базы на квадроцикле на охоту и не вернулся. К его поискам привлекли вертолеты. По информации местных изданий, квадроцикл Мураховского нашли в болоте.

До назначения на должность главы Минздрава Омской области Мураховский занимал пост главы омской больницы № 1. В этом медучреждении Навальному после отравления оказывали первую медицинскую помощь, прежде чем его отправили в берлинскую клинику «Шарите».

«Дождь» отмечает, что тогда Мураховский был основным спикером, который комментировал состояние здоровья оппозиционера, он же озвучивал предварительные диагнозы, среди которых не было версии об отравлении.

Ранее умерли два врача этого медучреждения. В частности, в феврале сообщили о смерти заместителя главного врача 55-летнего Сергея Максимишина. Причиной смерти назвали сердечный приступ. Максимишин отвечал за лечение Навального. А в марте умер глава отделения травматологии — 63-летний Рустам Агишев, причиной смерти указан инсульт.

Соратники Навального уже отреагировали на исчезновение без вести Мураховского. Они также назвали «странным» смерти двух врачей с омской больницы.