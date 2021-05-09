У Росії зник колишній очільник лікарні, де лежав Навальний після отруєння

В Омській області в лісі два дні тому зник Олександр Мураховський — міністр охорони здоров’я регіону і колишній головний лікар лікарні швидкої медичної допомоги № 1, куди в серпні минулого року доставили російського опозиціонера Олексія Навального після отруєння «Новачком».

Про зникнення Мураховського повідомляють «Коммерческие вести» з посиланням на джерела та «Московский комсомолец». У поліції Омської області теж підтвердили факт його зникнення.

Напередодні правоохоронці та волонтери вирушили на пошуки Мураховського, який 7 травня виїхав з мисливської бази на квадроциклі на полювання і не повернувся. До його пошуків залучили вертольоти. За інформацією місцевих видань, квадроцикл Мураховського знайшли в болоті.

До призначення на посаду глави МОЗ Омської області Мураховський обіймав посаду очільника омської лікарні № 1. У цьому медзакладі Навальному після отруєння надавали першу медичну допомогу, перш ніж його відправили в берлінську клініку «Шаріте».

«Дождь» зазначає, що тоді Мураховський був основним спікером, який коментував стан здоровʼя опозиціонера, він же озвучував попередні діагнози, серед яких не було версії про отруєння.

Раніше померли два лікаря цього медзакладу. Зокрема, у лютому повідомили про смерть заступника головного лікаря 55-річного Сергія Максимішина. Причиною смерті назвали серцевий напад. Максимішин відповідав за лікування Навального. А у березні помер очільник відділення травматології — 63-річний Рустам Агішев, причиною смерті вказаний інсульт.

Соратники Навального вже відреагували на зникнення безвісти Мураховського. Вони також назвали «дивним» смерті двох лікарів з омської лікарні.