У Шотландії заявили про намір провести другий референдум про відділення від Британії

У Шотландії на парламентських виборах перемогли партії, які виступають за відділення від Великої Британії. Країна наразі входить до складу Сполученого королівства, а колись була незалежною державою.

Про це повідомляє BBC.

До шотландського парламенту проходять, зокрема, Шотландська національна партія (SNP) та «зелені». Вони отримали більшість — 72 мандати (64 і 8) з 129 й обидві виступають за відділення регіону від Британії. Ще 31 місце дісталося Консервативній партії, 22 — лейбористам, чотири — партії «Ліберальні демократи».

Лідер Шотландської національної партії і глава уряду Нікола Стерджен ще до підрахунку голосів заявила, що, оскільки більшість у парламенті гарантовано буде за партіями, які виступають за референдум, то вони повинні будуть виконати свою передвиборчу обіцянку — оголосити новий, другий референдум про незалежність.

Глава уряду Шотландії Нікола Стерджен. First Minister of Scotland / Flickr

Премʼєр міністр Британії Борис Джонсон вже назвав цю ідею «безвідповідальною і безрозсудною», особливо в умовах пандемії.

Перший референдум відбувся у 2014 році. Тоді за те, щоб залишитися в складі Великої Британії, проголосували 55% шотландців, які брали участь у референдумі, 45% виступили проти. За даними доповіді британського парламенту, існують докази того, що Росія намагалась вплинути на результати цього референдуму.

Необхідність проведення нового голосування Нікола Стерджен пояснила тим, що більшість жителів Шотландії виступали проти виходу Британії із ЄС. Вже після Brexit Стерджен заявляла, що сподівється на повернення її країни до складу Європейського Союзу.

Як Шотландія опинилась у складі Великої Британії?

1 травня 1707 року, під час правління королеви Анни Стюарт, яка була одночасно монархом Англії і Шотландії, набрав чинності Акт про унію цих держав.

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Згідно з цим актом, парламенти Англії і Шотландії обʼєдналися в єдиний парламент (до цього їх очолював один монарх, але вони залишалися незалежними державами), а сама королева Анна, хоча і виявилася останнім представником Стюартів на троні, зате стала першим в історії монархом обʼєднаного королівства Велика Британія.

Прибічники обʼєднання заявляли, що це надасть шотландським купцям доступ до торгівлі в Англії й послабить напруженість у північних кордонів королівства, яку представляла політично нестабільна Шотландія.

У 1998 році Шотландія ухвалила акт, який надав їй певну внутрішню самостійність, а з 1999 року у країні працює свій парламент.