В Шотландии заявили о намерении провести второй референдум об отделении от Великобритании

В Шотландии на парламентских выборах победили партии, выступающие за отделение от Великобритании. Страна сейчас входит в состав Соединенного королевства, а когда-то была независимым государством.

Об этом сообщает BBC.

В шотландский парламент проходят, в частности, Шотландская национальная партия (SNP) и «зеленые». Они получили большинство — 72 мандата (64 и 8) с 129 и обе выступают за отделение региона от Великобритании. Еще 31 место досталось Консервативной партии, 22 — лейбористам, четыре — партии «Либеральные демократы».

Лидер Шотландской национальной партии и глава правительства Стерджен еще до подсчета голосов заявила, что, поскольку большинство в парламенте гарантированно будет партиям, которые выступают за референдум, то они должны будут выполнить свое предвыборное обещание — объявить новый, второй референдум о независимости.

Глава правительства Шотландии Никола Стерджен. First Minister of Scotland / Flickr

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже назвал эту идею «безответственной и безрассудной», особенно в условиях пандемии.

Первый референдум состоялся в 2014 году. Тогда за то, чтобы остаться в составе Великобритании, проголосовали 55% шотландцев, которые принимали участие в референдуме, 45% выступили против. По данным доклада британского парламента, существуют доказательства того, что Россия пыталась повлиять на результаты этого референдума.

Необходимость проведения нового голосования Стерджен объяснила тем, что большинство жителей Шотландии выступали против выхода Британии из ЕС. Уже после Brexit Стерджен ,заявила, что надеется на возвращение ее страны в состав Европейского Союза.

Как Шотландия оказалась в составе Великобритании?

1 мая 1707 года, во время правления королевы Анны Стюарт, которая была одновременно монархом Англии и Шотландии, вступил в силу Акт об унии этих государств.

Wikimedia

Согласно этому акту, парламенты Англии и Шотландии объединились в единый парламент (до этого их возглавлял один монарх, но они оставались независимыми государствами), а сама королева Анна, хотя и оказалась последним представителем Стюартов на троне, зато стала первым в истории монархом объединенного королевства Великобритания.

Сторонники объединения заявляли, что это даст шотландским купцам доступ к торговле в Англии и ослабит напряженность у северных границ королевства, которую представляла политически нестабильная Шотландия.

В 1998 году Шотландия приняла акт, который предоставил ей определенную внутреннюю самостоятельность, а с 1999 года в стране работает свой парламент.