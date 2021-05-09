У Києві організація «Права молодь» влаштувала пікет. На її члена склали протокол за нацистське вітання

Поліція Києва склала протокол про дрібне хуліганство на можливого члена організації «Права молодь», яка влаштувала пікет біля парку Слави, де відзначається День перемоги над нацизмом.

Про це повідомляє поліція.

Біля готелю «Салют» організація влаштувала пікет під назвою «Агітпункт памʼяті всіх знищених НКВС радянських солдатів». Один з учасників пікету скинув руку у нацистському вітанні (зіганув), коли повз проходив чоловік похилого віку у військовій формі та з орденами. Цей момент опублікував Telegram-канал «Політика держави».

Пізніше до 16-річного хлопця підійшли поліцейські та склали на нього протокол за ст. 173 Кодексу про адмінпорушення. Йому загрожує штраф від 51 до 119 гривень або громадські роботи.