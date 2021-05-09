В Одесі між поліцією та учасниками акції «Безсмертний полк» сталися сутички через портрет Жукова. Є затримані

В Одесі 9 травня з нагоди 76-ї річниці перемоги над нацизмом відбуваються кілька заходів. На Алеї Слави між правоохоронцями й учасниками акції «Безсмертний полк» сталися сутички через портрет радянського маршала Георгія Жукова.

Про це повідомляє «Думская».

За даними журналістів, сотні городян прийшли покласти квіти до памʼятника Невідомому матросу в парку Шевченка та стели «Крила перемоги» на площі 10 Квітня.

Багато присутніх тримали в руках портрети родичів, які брали участь у бойових діях. Але, як додає видання, організованої ходи не було.

На Алеї Слави між кількома учасниками акції та правоохоронцями сталися сутички після того, як поліцейські закликали прибрати портрет Жукова з георгіївською стрічкою.

«Суспільне» уточнює, що портрет в учасників акції вилучили на фільтраційному пункті, під час цього сталися сутички. Згодом людей все ж пропустили до меморіалу. Учасники ходи заявили, що наступного року знову прийдуть із портретами радянського маршала.

Також поліція затримала кількох осіб за використання забороненої символіки та вигуки. Зокрема, один з учасників акції скандував: «Одеса — російське місто», а жінка вигукнула: «Слава Новоросії». «Суспільне» повідомляє про щонайменше шістьох затриманих.

У пресслужбі поліції Одеси наразі заявляють, що притягнуть до відповідальності за використання забороненої символіки двох осіб: 63-річного чоловіка, який прийшов із георгіївською стрічкою, і 17-річного хлопця зі свастикою.