В Одессе между полицией и участниками акции «Бессмертный полк» произошли стычки из-за портрета Жукова. Есть задержанные

В Одессе 9 мая по случаю 76-й годовщины победы над нацизмом проходят несколько мероприятий. На Аллее Славы между правоохранителями и участниками акции «Бессмертный полк» произошли столкновения из-за портрета советского маршала Георгия Жукова.

Об этом сообщает «Думская».

По данным журналистов, сотни горожан пришли возложить цветы к памятнику Неизвестному матросу в парке Шевченко и стеле «Крылья победы» на площади 10 Апреля.

Многие из присутствующих держали в руках портреты родственников, участвовавших в боевых действиях. Но, как добавляет издание, организованного шествия не было.

На Аллее Славы между несколькими участниками акции и правоохранителями произошли столкновения после того, как полицейские потребовали убрать портрет Жукова с георгиевской лентой.

«Суспільне» уточняет, что портрет у участников акции изъяли на фильтрационном пункте, во время этого и произошли столкновения. Впоследствии людей все же пропустили к мемориалу. Участники шествия заявили, что в следующем году снова придут с портретами советского маршала.

Также полиция задержала нескольких человек за использование запрещенной символики и лозунги. В частности, один из участников акции скандировал: «Одесса — русский город», а женщина воскликнула: «Слава Новороссии». «Суспільне» сообщает о минимум шестерых задержанных.

В пресс-службе полиции Одессы пока заявляют, что за использование запрещенной символики к ответственности привлекут двух человек: 63-летнего мужчину, который пришел с георгиевской лентой, и 17-летнего парня со свастикой.