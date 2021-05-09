В Киеве организация «Правая молодежь» устроила пикет. На ее члена составили протокол за нацистское приветствие

Полиция Киева составила протокол о мелком хулиганстве на возможного члена организации «Правая молодежь», которая устроила пикет возле парка Славы, где отмечается День победы над нацизмом.

Об этом сообщает полиция.

Возле гостиницы «Салют» организация устроила пикет под названием «Агитпункт памяти всех уничтоженных НКВД советских солдат». Один из участников пикета вскинул руку в нацистском приветствии (зиганул), когда мимо проходил пожилой мужчина в военной форме и с орденами. Этот момент опубликовал Telegram-канал «Политика страны».

Позже к 16-летнему парню подошли полицейские и составили на него протокол по ст. 173 Кодекса об административных нарушениях. Ему грозит штраф от 51 до 119 гривен или общественные работы.