В Інтернеті оприлюднили ймовірний запис телефонної розмови Медведчука та Пушиліна: «Побільше нам перемог у житті»

«І дай нам Боже побільше перемог у житті. [...] Ну, а про цю перемогу будемо памʼять берегти вічно», — сказав він.

За даними видання, розмова відбулася 9 травня 2015 року. Медведчук зателефонував Пушиліну, щоби привітати його з днем ​​народження та Днем перемоги.

В Інтернеті з’явився аудіозапис ймовірної телефонної розмови нардепа «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука і ватажка бойовиків «ДНР» Дениса Пушиліна.

У відповідь Пушилін привітав українського нардепа з Днем перемоги.

«Я впевнений, що все буде добре. І ми впораємося і тоді будемо берегти відкрито», — додав він.

Окрім цього, лідер бойовиків запитав у Медведчука, чи бачив той парад, який окупанти влаштували на честь свята.

«Так, звичайно, ти що! Я зараз від телевізора не відриваюся — то одне дивлюся, то інше. Молодці, молодці!» — відповів нардеп.

Наразі правоохоронні органи не прокоментували оприлюднений запис.