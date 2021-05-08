В Интернете опубликовали предполагаемую запись телефонного разговора Медведчука и Пушилина: «Побольше нам побед в жизни»

В Интернете появилась аудиозапись предполагаемого телефонного разговора нардепа «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и главаря боевиков «ДНР» Дениса Пушилина.
Запись обнародовал 24 канал.
По данным издания, разговор состоялся 9 мая 2015 года. Медведчук позвонил Пушилину, чтобы поздравить его с днем рождения и Днем победы.
«И дай нам Бог побольше побед в жизни. [...] Ну, а об этой победе будем память беречь вечно», — сказал он.
В ответ Пушилин поздравил украинского нардепа с Днем победы.
«Я уверен, что все будет хорошо. И мы справимся и тогда будем беречь открыто», — добавил он.
Кроме этого, лидер боевиков спросил Медведчука, видел ли тот парад, который оккупанты устроили в честь праздника.
«Да, конечно, ты что! Я сейчас от телевизор не отрываюсь — то одно смотрю, то другое. Молодцы, молодцы!» — ответил нардеп.
В настоящее время правоохранительные органы не прокомментировали обнародованную запись.
- 19 февраля СНБО ввел санкции против 8 человек (трое украинцев, пять россиян) — среди них нардеп ОПзЖ Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко (за финансирование терроризма). В тот же день СНБО поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод «Самара — Западное направление», который оказался в собственности компании из орбиты Медведчука. Сам нардеп отрицает свою причастность.
- После этого в сети опубликовали запись предполагаемого разговора нардепа Виктора Медведчука и президента оператора магистральных нефтепроводов России «Транснефть» Николая Токарева. Они обсуждали «дело трубы».