Новости

В Интернете опубликовали предполагаемую запись телефонного разговора Медведчука и Пушилина: «Побольше нам побед в жизни»

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:
В Интернете опубликовали предполагаемую запись телефонного разговора Медведчука и Пушилина: «Побольше нам побед в жизни»

Мариенко Андрей / УНИАН

В Интернете появилась аудиозапись предполагаемого телефонного разговора нардепа «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и главаря боевиков «ДНР» Дениса Пушилина.

Запись обнародовал 24 канал.

По данным издания, разговор состоялся 9 мая 2015 года. Медведчук позвонил Пушилину, чтобы поздравить его с днем рождения и Днем победы.

«И дай нам Бог побольше побед в жизни. [...] Ну, а об этой победе будем память беречь вечно», — сказал он.

В ответ Пушилин поздравил украинского нардепа с Днем победы.

«Я уверен, что все будет хорошо. И мы справимся и тогда будем беречь открыто», — добавил он.

Кроме этого, лидер боевиков спросил Медведчука, видел ли тот парад, который оккупанты устроили в честь праздника.

«Да, конечно, ты что! Я сейчас от телевизор не отрываюсь — то одно смотрю, то другое. Молодцы, молодцы!» — ответил нардеп.

В настоящее время правоохранительные органы не прокомментировали обнародованную запись.