Зеленський затвердив положення про Центр протидії дезінформації. Чим він займатиметься?

Президент Володимир Зеленський затвердив положення про Центр протидії дезінформації.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

Гранична чисельність працівників Центру становить 52 особи. Кабінет міністрів повинен у двотижневий строк визначити умови оплати праці співробітників центру.

Центр підпорядковується Раді національної безпеки і оборони. Загальне спрямування та координацію його діяльності здійснює секретар РНБО. Центр очолюватиме керівник, якого призначає та звільняє з посади президент за поданням секретаря Радбезу.

Центр має виявляти та протидіяти дезінформації, пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, а також має запобігати спробам маніпулювання громадською думкою. Відомство також аналізуватиме та контролюватиме події і явища у інформаційному просторі, стан інформаційної безпеки та присутності України у світовому інформаційному просторі.

Центр також надаватиме РНБО інформаційно-аналітичні матеріали про інформаційну безпеку України та братиме участь у розробці та реалізації Стратегії інформаційної безпеки.