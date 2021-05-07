Зеленский утвердил положение о Центре противодействия дезинформации. Чем он займется?

Президент Владимир Зеленский утвердил положение о Центре противодействия дезинформации.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Предельная численность работников Центра составит 52 человека. Кабинет министров должен в двухнедельный срок определить условия оплаты труда сотрудников центра.

Центр подчиняется Совету национальной безопасности и обороны. Общее направление и координацию его деятельности осуществляет секретарь СНБО. Центр будет возглавлять руководитель, которого назначает и увольняет президент по представлению секретаря Совбеза.

Центр должен выявлять и противодействовать дезинформации, пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, а также предотвращать попытки манипулирования общественным мнением. Ведомство будет также анализировать и контролировать события и явления в информационном пространстве, состояние информационной безопасности и присутствия Украины в мировом информационном пространстве.

Центр также будет предоставлять СНБО информационно-аналитические материалы об информационной безопасности Украины и участвовать в разработке и реализации Стратегии информационной безопасности.