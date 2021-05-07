Зеленский утвердил положение о Центре противодействия дезинформации. Чем он займется?

Президент Владимир Зеленский утвердил положение о Центре противодействия дезинформации.
Об этом сообщается на сайте главы государства.
Предельная численность работников Центра составит 52 человека. Кабинет министров должен в двухнедельный срок определить условия оплаты труда сотрудников центра.
Центр подчиняется Совету национальной безопасности и обороны. Общее направление и координацию его деятельности осуществляет секретарь СНБО. Центр будет возглавлять руководитель, которого назначает и увольняет президент по представлению секретаря Совбеза.
Центр должен выявлять и противодействовать дезинформации, пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, а также предотвращать попытки манипулирования общественным мнением. Ведомство будет также анализировать и контролировать события и явления в информационном пространстве, состояние информационной безопасности и присутствия Украины в мировом информационном пространстве.
Центр также будет предоставлять СНБО информационно-аналитические материалы об информационной безопасности Украины и участвовать в разработке и реализации Стратегии информационной безопасности.
- В начале марта Совет национальной безопасности и обороны утвердил создание Центра противодействия дезинформации. Он будет располагаться в ситуационном центре аппарата СНБО и работать в круглосуточном режиме.
- 2 апреля Зеленский назначил руководителем Центра противодействия дезинформации Полину Лысенко.