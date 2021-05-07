Колектив 80-ї десантної бригади підтримав ветерана Пекельного, підозрюваного у вбивстві

Колектив 80-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ підтримав обвинуваченого в умисному вбивстві ветерана Андрія Пекельного, який проходив службу в цій бригаді.

Про це йдеться в заяві бригади.

«Колектив бригади висловлює підтримку Андрію, адже кожен має право на самооборону і захист свого житла. Виступаємо за законність та чесне і справедливе розслідування справи», — сказано в тексті.

У бригаді Пекельного охарактеризували як справного, відповідального і дисциплінованого військовослужбовця, який був прикладом для інших бійців. Він служив у зоні бойових дій на Донбасі в 2018—2019 роках і за час служби ніяких зауважень не отримував.