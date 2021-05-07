Коллектив 80-й десантной бригады поддержал ветерана Пекельного, подозреваемого в убийстве

Коллектив 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ поддержал обвиняемого в умышленном убийстве ветерана Андрея Пекельного, который проходил службу в этой бригаде.

Об этом говорится в заявлении бригады.

«Коллектив бригады выражает поддержку Андрею, ведь каждый имеет право на самооборону и защиту своего жилища. Выступаем за законность и честное и справедливое расследование дела», — сказано в тексте.

В бригаде Пекельного охарактеризовали как исполнительного, ответственного и дисциплинированного военнослужащего, который являлся примером для других бойцов. Он служил в зоне боевых действий на Донбассе в 2018—2019 годах и за время службы никаких замечаний не получал.