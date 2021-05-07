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Коллектив 80-й десантной бригады поддержал ветерана Пекельного, подозреваемого в убийстве

Автор:
Костя Андрейковец
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Коллектив 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ поддержал обвиняемого в умышленном убийстве ветерана Андрея Пекельного, который проходил службу в этой бригаде.

Об этом говорится в заявлении бригады.

«Коллектив бригады выражает поддержку Андрею, ведь каждый имеет право на самооборону и защиту своего жилища. Выступаем за законность и честное и справедливое расследование дела», — сказано в тексте.

В бригаде Пекельного охарактеризовали как исполнительного, ответственного и дисциплинированного военнослужащего, который являлся примером для других бойцов. Он служил в зоне боевых действий на Донбассе в 2018—2019 годах и за время службы никаких замечаний не получал.

  • 5 мая полиция Тернопольской области сообщила, что 24-летний ветеран АТО, житель села Глещава, убил мужчину, защищая свой дом. Ему вручили подозрение в умышленном убийстве при превышении мер обороны. Суд дал Андрею Пекельному круглосуточный домашний арест.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков считает «необоснованным» подозрение Пекельному. Дело будет расследовать Главное управление полиции.
  • Сам Пекельный рассказал, что взял в руки нож, чтобы отпугнуть нападавших и ударил одного из них случайно.