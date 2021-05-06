Czech Radio: За день до вибуху у Врбетіце працівникам складу боєприпасів несподівано дали відгул — прийшов лише власник Imex

Основні підозри в організації вибуху падають на агентів російської військової розвідки (ГРУ) Олександра Мішкіна і Анатолія Чепігу, які, як раніше повідомляли журналісти-розслідувачі, під іменами Руслан Табаров і Микола Попа звʼязалися з компанією IMЕХ і запросили доступ до закритої ділянки складу на період з 13 до 17 жовтня, представившись потенційними покупцями боєприпасів.

За день до першого вибуху (16 жовтня 2014 року) на складі боєприпасів у чеському Врбетіце працівникам складу несподівано наказали взяти відгул. 15 жовтня на склад прийшов тільки гендиректор компанії IMEX Петр Бернатік (керівник складу).

Раніше президент Чехії Мілош Земан казав, що слідство розглядає версію про причетність до вибуху одного зі співвласників IMEX. Земану після цього почало загрожувати звинувачення у державній зраді, але розслідування Czech Radio може «додати ваги» цій версії.

За даними журналістів, Бернатік 15 жовтня прийшов на склад сам-один, що викликало подив у деяких співробітників, які все ж вийшли на роботу. За їхніми словами, це було незвично — на склад він «завжди ходив перевіряти товар з кимось».

Нетипова для гендиректора компанії поведінка навіть привернула увагу поліції у ході розслідування справи. У лютому 2021 року Бернатік був затриманий і провів у камері попереднього увʼязнення 48 годин. Бернатік фігурує у справі про вибухи як підозрюваний у приховуванні фактів. Слідство перевіряє можливу допомогу російським агентам потрапити на склад.

При цьому адвокат Бернатіка називає перелічені вище факти з відгулами і візитом звичайним збігом. Сам гендиректор IMEX відмовився давати коментарі.

Журналісти зазначають, що у розслідуванні, крім Чепіги та Мішкіна, фігурує ще один росіянин — колишній російський військовослужбовець з чеським громадянством Микола Шапошніков. За даними видання Seznam, він добре знайомий з Бернатіком і відправив йому електронного листа із зазначенням днів, коли агенти ГРУ прибудуть у Врбетіце.