Czech Radio: За день до вибуху у Врбетіце працівникам складу боєприпасів несподівано дали відгул — прийшов лише власник Imex

За день до першого вибуху (16 жовтня 2014 року) на складі боєприпасів у чеському Врбетіце працівникам складу несподівано наказали взяти відгул. 15 жовтня на склад прийшов тільки гендиректор компанії IMEX Петр Бернатік (керівник складу).
Про це йдеться у розслідуванні Czech Radio.
Основні підозри в організації вибуху падають на агентів російської військової розвідки (ГРУ) Олександра Мішкіна і Анатолія Чепігу, які, як раніше повідомляли журналісти-розслідувачі, під іменами Руслан Табаров і Микола Попа звʼязалися з компанією IMЕХ і запросили доступ до закритої ділянки складу на період з 13 до 17 жовтня, представившись потенційними покупцями боєприпасів.
Раніше президент Чехії Мілош Земан казав, що слідство розглядає версію про причетність до вибуху одного зі співвласників IMEX. Земану після цього почало загрожувати звинувачення у державній зраді, але розслідування Czech Radio може «додати ваги» цій версії.
За даними журналістів, Бернатік 15 жовтня прийшов на склад сам-один, що викликало подив у деяких співробітників, які все ж вийшли на роботу. За їхніми словами, це було незвично — на склад він «завжди ходив перевіряти товар з кимось».
Нетипова для гендиректора компанії поведінка навіть привернула увагу поліції у ході розслідування справи. У лютому 2021 року Бернатік був затриманий і провів у камері попереднього увʼязнення 48 годин. Бернатік фігурує у справі про вибухи як підозрюваний у приховуванні фактів. Слідство перевіряє можливу допомогу російським агентам потрапити на склад.
При цьому адвокат Бернатіка називає перелічені вище факти з відгулами і візитом звичайним збігом. Сам гендиректор IMEX відмовився давати коментарі.
Журналісти зазначають, що у розслідуванні, крім Чепіги та Мішкіна, фігурує ще один росіянин — колишній російський військовослужбовець з чеським громадянством Микола Шапошніков. За даними видання Seznam, він добре знайомий з Бернатіком і відправив йому електронного листа із зазначенням днів, коли агенти ГРУ прибудуть у Врбетіце.
- 18 квітня уряд Чехії звинуватив російське ГРУ в організації вибуху на складі боєприпасів під Врбетіце у 2014 році. Після цього країна оголосила про висилку 70 осіб, зокрема дипломатів. На знак солідарності висилати дипломатів РФ почали Литва, Латвія, Естонія, Польща, Словаччина та інші країни.
- Журналісти-розслідувачі повідомили, що вибухи були організовані підрозділом 29155 ГРУ Росії, щоб зірвати поставки боєприпасів в Україну. Операцією керував генерал Андрій Аверʼянов, а серед виконавців були отруйники Скрипалів у Великій Британії — Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга. Ця ж група причетна до двох спроб отруїти болгарського торговця зброєю Омеляна Ґебрева, боєприпаси якого зберігалися на чеському складі.