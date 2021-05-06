Czech Radio: За день до взрыва во Врбетице работникам склада боеприпасов неожиданно дали отгул — пришел лишь владелец Imex

Основные подозрения в организации взрыва падают на агентов российской военной разведки (ГРУ) Александра Мишкина и Анатолия Чепигу, которые, как ранее сообщали журналисты-расследователи, под именами Руслан Табаров и Николай Попа связались с компанией IМЕХ и запросили доступ к закрытому участку склада на период с 13 до 17 октября, представившись потенциальными покупателями боеприпасов.

За день до первого взрыва (16 октября 2014 года) на складе боеприпасов в чешском Врбетице работникам склада неожиданно приказали взять отгул. 15 октября на склад пришел только гендиректор компании IMEX Петр Бернатик (управляющий складом).

Ранее президент Чехии Милош Земан говорил, что следствие рассматривает версию о причастности к взрыву одного из совладельцев IMEX. Земану после этого начало грозить обвинение в госизмене, но расследование Czech Radio может «придать вес» этой версии.

По данным журналистов, Бернатик 15 октября пришел на склад один, что вызвало удивление у некоторых сотрудников, которые все же вышли на работу. По их словам, это было необычно — на склад он «всегда ходил проверять товар с кем-то».

Нетипичное для гендиректора компании поведение привлекло и внимание полиции в ходе расследования дела. В феврале 2021 года Бернатик был задержан и провел в камере предварительного заключения 48 часов. Бернатик фигурирует в деле о взрывах в качестве подозреваемого в сокрытии фактов. Следствие проверяет возможную помощь российским агентам попасть на склад.

При этом адвокат Бернатика называет вышеперечисленные факты с отгулами и визитом обычным совпадением. Сам гендиректор IMEX отказался давать комментарии.

Журналисты отмечают, что в расследовании, кроме Чепиги и Мишкина, фигурирует еще один россиянин — бывший российский военнослужащий с чешским гражданством Николай Шапошников. По данным издания Seznam, он хорошо знаком с Бернатиком и отправил ему электронное письмо с указанием дней, когда агенты ГРУ прибудут во Врбетице.