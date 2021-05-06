Czech Radio: За день до взрыва во Врбетице работникам склада боеприпасов неожиданно дали отгул — пришел лишь владелец Imex

За день до первого взрыва (16 октября 2014 года) на складе боеприпасов в чешском Врбетице работникам склада неожиданно приказали взять отгул. 15 октября на склад пришел только гендиректор компании IMEX Петр Бернатик (управляющий складом).
Об этом говорится в расследовании Czech Radio.
Основные подозрения в организации взрыва падают на агентов российской военной разведки (ГРУ) Александра Мишкина и Анатолия Чепигу, которые, как ранее сообщали журналисты-расследователи, под именами Руслан Табаров и Николай Попа связались с компанией IМЕХ и запросили доступ к закрытому участку склада на период с 13 до 17 октября, представившись потенциальными покупателями боеприпасов.
Ранее президент Чехии Милош Земан говорил, что следствие рассматривает версию о причастности к взрыву одного из совладельцев IMEX. Земану после этого начало грозить обвинение в госизмене, но расследование Czech Radio может «придать вес» этой версии.
По данным журналистов, Бернатик 15 октября пришел на склад один, что вызвало удивление у некоторых сотрудников, которые все же вышли на работу. По их словам, это было необычно — на склад он «всегда ходил проверять товар с кем-то».
Нетипичное для гендиректора компании поведение привлекло и внимание полиции в ходе расследования дела. В феврале 2021 года Бернатик был задержан и провел в камере предварительного заключения 48 часов. Бернатик фигурирует в деле о взрывах в качестве подозреваемого в сокрытии фактов. Следствие проверяет возможную помощь российским агентам попасть на склад.
При этом адвокат Бернатика называет вышеперечисленные факты с отгулами и визитом обычным совпадением. Сам гендиректор IMEX отказался давать комментарии.
Журналисты отмечают, что в расследовании, кроме Чепиги и Мишкина, фигурирует еще один россиянин — бывший российский военнослужащий с чешским гражданством Николай Шапошников. По данным издания Seznam, он хорошо знаком с Бернатиком и отправил ему электронное письмо с указанием дней, когда агенты ГРУ прибудут во Врбетице.
- 18 апреля правительство Чехии обвинило российское ГРУ в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. После этого страна объявила о высылке 70 человек, в том числе дипломатов. В знак солидарности высылать дипломатов РФ начали Литва, Латвия, Эстония, Польша, Словакия и другие страны.
- Журналисты-расследователи сообщили, что взрывы организованы подразделением 29155 ГРУ России для срыва поставок боеприпасов в Украину. Операцией руководил генерал Андрей Аверьянов, а среди исполнителей — отравители Скрипалей в Великобритании Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Эта же группа причастна к двум попыткам отравления болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева, боеприпасы которого хранились на чешском складе.