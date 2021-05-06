Україну в ЄС закликали виконати рекомендації Венеціанської комісії щодо закону про Вищу раду правосуддя

Євросоюз очікує, що Україна врахує висновки Венеціанської комісії щодо президентського законопроєкту про Вищу раду правосуддя, який стосується конкурсного відбору та перевірки членів ВРП.

Про це в Twitter написав посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

В ЄС очікують, що документ з урахуванням рекомендацій «Венеціанки» прокладе шлях до встановлення процедури відбору до Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також дасть напрямок реформуванню Вищої ради суддів і закону про Національне антикорупційне бюро.

Маасікас акцентував увагу на пункті у висновку комісії про участь міжнародних експертів в органах відбору та їхній вирішальний голос.

Він зазначив, що врешті кількість затверджувальних голосів міжнародних експертів (мінімум 2) на голосуванні є прийнятною з точки зору національного суверенітету України. За його словами, всі рішення Ради з питань етики можуть бути оскаржені у Верховному суді, тому остаточне рішення в усіх випадках за національним органом.