Україну в ЄС закликали виконати рекомендації Венеціанської комісії щодо закону про Вищу раду правосуддя

Євросоюз очікує, що Україна врахує висновки Венеціанської комісії щодо президентського законопроєкту про Вищу раду правосуддя, який стосується конкурсного відбору та перевірки членів ВРП.
Про це в Twitter написав посол ЄС в Україні Матті Маасікас.
В ЄС очікують, що документ з урахуванням рекомендацій «Венеціанки» прокладе шлях до встановлення процедури відбору до Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також дасть напрямок реформуванню Вищої ради суддів і закону про Національне антикорупційне бюро.
Маасікас акцентував увагу на пункті у висновку комісії про участь міжнародних експертів в органах відбору та їхній вирішальний голос.
Він зазначив, що врешті кількість затверджувальних голосів міжнародних експертів (мінімум 2) на голосуванні є прийнятною з точки зору національного суверенітету України. За його словами, всі рішення Ради з питань етики можуть бути оскаржені у Верховному суді, тому остаточне рішення в усіх випадках за національним органом.
- У жовтні 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про «судову реформу» Зеленського. Документ скорочує кількість суддів Верховного суду з 200 до 100. Також Рада розпустила чинний склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) і скоротила кількість її членів з 16 до 12.
- У червні 2020 року Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про зміни до законів щодо судової системи. Венеціанська комісія в жовтні оцінила документ переважно позитивно, але запропонувала дуже багато змін.
- У лютому 2021 року в Раді зареєстрували низку «судових» законопроєктів Зеленського, два з яких стосувалися ВРП. У березні Україна звернулася до Венеціанської комісії за цими законами. 5 травня «Венеціанка» опублікувала висновки.