Украину в ЕС призвали выполнить рекомендации Венецианской комиссии по закону о Высшем совете правосудия

Евросоюз ожидает, что Украина учтет выводы Венецианской комиссии по президентскому законопроекту о Высшем совете правосудия, который касается конкурсного отбора и проверки членов ВСП.
Об этом в Twitter написал посол ЕС в Украине Матти Маасикас.
В ЕС ожидают, что документ с учетом рекомендаций «Венецианки» проложит путь к установлению процедуры отбора в Высшую квалификационную комиссию судей, а также даст направление реформированию Высшего совета судей и закону о Национальном антикоррупционном бюро.
Маасикас акцентировал внимание на пункте в заключении комиссии об участии международных экспертов в органах отбора и их решающем голосе.
Он отметил, что в заключении количество утвердительных голосов международных экспертов (минимум 2) на голосовании приемлемо с точки зрения национального суверенитета Украины. По его словам, все решения Совета по вопросам этики могут быть обжалованы в Верховном суде, потому окончательное решение во всех случаях за национальным органом.
- В октябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о «судебной реформе» Зеленского. Документ сокращает количество судей Верховного суда с 200 до 100 человек. Также Рада распустила действующий состав Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и сократила количество ее членов с 16 до 12.
- В июне 2020 года Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об изменениях в законы о судебной системе. Венецианская комиссия в октябре оценила документ в основном положительно, но предложила очень много изменений.
- В феврале 2021 года в Раде зарегистрировали ряд «судебных» законопроектов Зеленского, два из которых касались ВСП. В марте Украина обратилась к Венецианской комиссии по этим законам. 5 мая «Венецианка» опубликовала выводы.