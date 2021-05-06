Украину в ЕС призвали выполнить рекомендации Венецианской комиссии по закону о Высшем совете правосудия

Евросоюз ожидает, что Украина учтет выводы Венецианской комиссии по президентскому законопроекту о Высшем совете правосудия, который касается конкурсного отбора и проверки членов ВСП.

Об этом в Twitter написал посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

В ЕС ожидают, что документ с учетом рекомендаций «Венецианки» проложит путь к установлению процедуры отбора в Высшую квалификационную комиссию судей, а также даст направление реформированию Высшего совета судей и закону о Национальном антикоррупционном бюро.

Маасикас акцентировал внимание на пункте в заключении комиссии об участии международных экспертов в органах отбора и их решающем голосе.

Он отметил, что в заключении количество утвердительных голосов международных экспертов (минимум 2) на голосовании приемлемо с точки зрения национального суверенитета Украины. По его словам, все решения Совета по вопросам этики могут быть обжалованы в Верховном суде, потому окончательное решение во всех случаях за национальным органом.