Офіс генпрокурора завершив розслідування авіакатастрофи Ан-26 поблизу Чугуєва

Їх підозрюють у тому, що вони не забезпечили безпеку польотів, порушили правила підготовки та проведення польотів, а також у недбалому ставленні до військової служби (ст. 416, ч. 3 ст. 425 КК України).

Під час досудового розслідування виявили неналежну підготовку та затвердження документів щодо умов експлуатації літака з непередбаченим зльотом з «конвеєра». Також підозрювані неналежно контролювали рівень підготовки пілотів-інструкторів, навчальний процес і дотриманням заходів безпеки під час навчальних польотів.

Ці порушення мали системний характер і їх допустилися на стадії підготовки до польотів (оскільки на борту літака перебували люди, які взагалі не повинні там бути), на стадії польоту, який дозволили із порушенням правил експлуатації літака, а також на стадії, коли сталася кризова ситуація.

У прокуратурі наголошують, що керівництво польотів не вжило достатньо адекватних заходів, аби уникнути авіакатастрофи.