Офис генпрокурора завершил расследование авиакатастрофы Ан-26 возле Чугуева

Офис генерального прокурора завершил досудебное расследование авиакатастрофы самолета Ан-26 вблизи Чугуева (Харьковская область) 25 сентября 2020 года, тогда погибли 26 военных.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса.
В деле шесть подозреваемых:
- командующий Воздушными силами ВСУ Сергей Дроздов (под личным обязательством);
- бывший командир воинской части А4104 Вячеслав Глазунов (под арестом в СИЗО) и два его заместителя (у обоих — ночной домашний арест);
- бывший руководитель полетами на аэродроме «Чугуев» Александр Жук (под арестом в СИЗО);
- в то время исполняющий обязанности начальника Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба (ночной домашний арест).
Их подозревают в том, что они не обеспечили безопасность полетов, нарушили правила подготовки и проведения полетов, а также в небрежном отношении к военной службе (ст. 416, ч. 3 ст. 425 УК Украины).
Во время досудебного расследования выявили ненадлежащую подготовку и утверждение документов об условиях эксплуатации самолета с непредсказуемым взлетом с «конвейера». Также подозреваемые ненадлежащим образом контролировали уровень подготовки пилотов-инструкторов, учебный процесс и соблюдением мер безопасности во время учебных полетов.
Эти нарушения имели системный характер и их допустили на стадии подготовки к полетам (поскольку на борту самолета находились люди, которые вообще не должны там быть), на стадии полета, который позволили с нарушением правил эксплуатации самолета, а также на стадии, когда произошла кризисная ситуация.
В прокуратуре отмечают, что руководство полетов не приняло достаточно адекватных мер, чтобы избежать авиакатастрофы.
- 25 сентября 2020 года в районе города Чугуева Харьковской области разбился военный самолет Ан-26 Воздушных сил ВСУ, погибли 7 членов экипажа и 19 курсантов Харьковского университета Воздушных сил имени Кожедуба. Один курсант-третьекурсник Вячеслав Золочевский выжил. Родственникам погибших курсантов выплатили по 1,5 миллиона гривен компенсации.