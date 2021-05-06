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Офис генпрокурора завершил расследование авиакатастрофы Ан-26 возле Чугуева

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:
Офис генпрокурора завершил расследование авиакатастрофы Ан-26 возле Чугуева

Антон Геращенко / Facebook

Офис генерального прокурора завершил досудебное расследование авиакатастрофы самолета Ан-26 вблизи Чугуева (Харьковская область) 25 сентября 2020 года, тогда погибли 26 военных.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса.

В деле шесть подозреваемых:

  • командующий Воздушными силами ВСУ Сергей Дроздов (под личным обязательством);
  • бывший командир воинской части А4104 Вячеслав Глазунов (под арестом в СИЗО) и два его заместителя (у обоих — ночной домашний арест);
  • бывший руководитель полетами на аэродроме «Чугуев» Александр Жук (под арестом в СИЗО);
  • в то время исполняющий обязанности начальника Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба (ночной домашний арест).

Их подозревают в том, что они не обеспечили безопасность полетов, нарушили правила подготовки и проведения полетов, а также в небрежном отношении к военной службе (ст. 416, ч. 3 ст. 425 УК Украины).

Во время досудебного расследования выявили ненадлежащую подготовку и утверждение документов об условиях эксплуатации самолета с непредсказуемым взлетом с «конвейера». Также подозреваемые ненадлежащим образом контролировали уровень подготовки пилотов-инструкторов, учебный процесс и соблюдением мер безопасности во время учебных полетов.

Эти нарушения имели системный характер и их допустили на стадии подготовки к полетам (поскольку на борту самолета находились люди, которые вообще не должны там быть), на стадии полета, который позволили с нарушением правил эксплуатации самолета, а также на стадии, когда произошла кризисная ситуация.

В прокуратуре отмечают, что руководство полетов не приняло достаточно адекватных мер, чтобы избежать авиакатастрофы.