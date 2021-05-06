Офис генпрокурора завершил расследование авиакатастрофы Ан-26 возле Чугуева

Их подозревают в том, что они не обеспечили безопасность полетов, нарушили правила подготовки и проведения полетов, а также в небрежном отношении к военной службе (ст. 416, ч. 3 ст. 425 УК Украины).

Во время досудебного расследования выявили ненадлежащую подготовку и утверждение документов об условиях эксплуатации самолета с непредсказуемым взлетом с «конвейера». Также подозреваемые ненадлежащим образом контролировали уровень подготовки пилотов-инструкторов, учебный процесс и соблюдением мер безопасности во время учебных полетов.

Эти нарушения имели системный характер и их допустили на стадии подготовки к полетам (поскольку на борту самолета находились люди, которые вообще не должны там быть), на стадии полета, который позволили с нарушением правил эксплуатации самолета, а также на стадии, когда произошла кризисная ситуация.

В прокуратуре отмечают, что руководство полетов не приняло достаточно адекватных мер, чтобы избежать авиакатастрофы.