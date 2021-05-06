Британія надсилає до острова Джерсі два патрульних кораблі — після погроз Франції відключити його від електрики

Премʼєр Великої Британії Борис Джонсон пообіцяв направити до острова Джерсі два патрульних кораблі після того, як Франція пригрозила залишити його без електроенергії.

Про це йдеться на сайті уряду Британії, а деталі розповідає BBC.

«Премʼєр-міністр підкреслив його незмінну підтримку Джерсі. Він сказав, що будь-яка блокада була б абсолютно неправомірною. Як запобіжний захід Британія направить два патрульних кораблі для спостереження за ситуацією», — йдеться у заяві уряду.

До острова направили патрульні кораблі HMS Severn і HMS Tamar.