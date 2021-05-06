Великобритания направляет к острову Джерси два патрульных корабля — после угроз Франции отключить его от электричества

Премьер Великобритании Борис Джонсон пообещал направить к острову Джерси два патрульных корабля после того, как Франция пригрозила оставить его без электроэнергии.

Об этом говорится на сайте правительства Великобритании, а детали рассказывает BBC.

«Премьер-министр подчеркнул его неизменную поддержку Джерси. Он сказал, что любая блокада была бы совершенно неправомерной. В качестве меры пресечения Великобритания направит два патрульных корабля для наблюдения за ситуацией», — говорится в заявлении правительства.

К острову направили патрульные корабли HMS Severn и HMS Tamar.