Великобритания направляет к острову Джерси два патрульных корабля — после угроз Франции отключить его от электричества

Премьер Великобритании Борис Джонсон пообещал направить к острову Джерси два патрульных корабля после того, как Франция пригрозила оставить его без электроэнергии.
Об этом говорится на сайте правительства Великобритании, а детали рассказывает BBC.
«Премьер-министр подчеркнул его неизменную поддержку Джерси. Он сказал, что любая блокада была бы совершенно неправомерной. В качестве меры пресечения Великобритания направит два патрульных корабля для наблюдения за ситуацией», — говорится в заявлении правительства.
К острову направили патрульные корабли HMS Severn и HMS Tamar.
Как пишет The New York Times, Военно-морские силы Франции пошли на аналогичный шаг и отправили в район острова два судна для «безопасности судоходства». Там сейчас собрались десятки французских рыболовных лодок, экипажи которых угрожают блокировать порт.
Отметим, что во Франции пригрозили отключить остров Джерси от электричества из-за новых правил на рыбную ловлю в этом регионе. Согласно им лицензия выдается только в том случае, если владельцы французских судов подтвердят, что ранее уже занимались рыболовством на этом участке. Ограничение ввели в соответствии с Соглашением о торговле и сотрудничестве между Великобританией и ЕС.
По мнению Парижа, ограничения на рыболовство у берегов Нормандских островов для французских траулеров нарушают торговые соглашения о Brexit — ведь Лондон не сообщил об этом Брюсселю. Французское правительство назвало дополнительные требования «неприемлимыми» и сообщило, что они «не согласовывались и не обсуждались».
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