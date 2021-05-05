Катастрофа Ан-26: трьом новим підозрюваним обрали запобіжний захід

Печерський районний суд Києва посадив під нічний домашній арешт трьох нових підозрюваних у справі про падіння військового літака Ан-26 у Харківській області.

Про це Укрінформу розповіли у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

«Рішення прийняв у понеділок, 3 травня, Печерський суд Києва. Колишньому начальнику Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба, заступнику командира військової частини А4104, де сталася катастрофа, та заступнику командира вказаної військової частини з льотної підготовки обрано запобіжні заходи у вигляді нічного домашнього арешту строком на 60 діб», — зазначили там.