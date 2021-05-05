Катастрофа Ан-26: трем новым подозреваемым избрана мера пресечения

Печерский районный суд Киева посадил под ночной домашний арест трех новых подозреваемых по делу о падении военного самолета Ан-26 в Харьковской области.

Об этом Укринформу рассказали в пресс-службе Государственного бюро расследований.

«Решение принял в понедельник, 3 мая, Печерский суд Киева. Бывшему начальнику Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба, заместителю командира воинской части А4104, где произошла катастрофа, и заместителю командира указанной воинской части по летной подготовке избраны меры пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на 60 суток», — отметили там.