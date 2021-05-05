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Катастрофа Ан-26: трем новым подозреваемым избрана мера пресечения

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:
Катастрофа Ан-26: трем новым подозреваемым избрана мера пресечения

Vyacheslav Madiyevskyy / Ukrinform / Barcroft Media / Getty Images

Печерский районный суд Киева посадил под ночной домашний арест трех новых подозреваемых по делу о падении военного самолета Ан-26 в Харьковской области.

Об этом Укринформу рассказали в пресс-службе Государственного бюро расследований.

«Решение принял в понедельник, 3 мая, Печерский суд Киева. Бывшему начальнику Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба, заместителю командира воинской части А4104, где произошла катастрофа, и заместителю командира указанной воинской части по летной подготовке избраны меры пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на 60 суток», — отметили там.

Трем новым подозреваемым объявили подозрения 30 апреля по ст. 416 и ч. 3 ст. 425 УК — нарушение правил подготовки и проведения полетов и небрежное отношение к военной службе. Всего в этом деле проходят 6 подозреваемых.