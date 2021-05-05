Катастрофа Ан-26: трем новым подозреваемым избрана мера пресечения

Печерский районный суд Киева посадил под ночной домашний арест трех новых подозреваемых по делу о падении военного самолета Ан-26 в Харьковской области.
Об этом Укринформу рассказали в пресс-службе Государственного бюро расследований.
«Решение принял в понедельник, 3 мая, Печерский суд Киева. Бывшему начальнику Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба, заместителю командира воинской части А4104, где произошла катастрофа, и заместителю командира указанной воинской части по летной подготовке избраны меры пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на 60 суток», — отметили там.
Трем новым подозреваемым объявили подозрения 30 апреля по ст. 416 и ч. 3 ст. 425 УК — нарушение правил подготовки и проведения полетов и небрежное отношение к военной службе. Всего в этом деле проходят 6 подозреваемых.
- 25 сентября 2020 года в районе города Чугуева Харьковской области разбился военный самолет Ан-26 Воздушных сил ВСУ, погибли 7 членов экипажа и 19 курсантов Харьковского университета Воздушных сил имени Кожедуба. Один курсант-третьекурсник Вячеслав Золочевский выжил. Родственникам погибших курсантов выплатили по 1,5 миллиона гривен компенсации.
- 18 декабря Госбюро расследований сообщило о подозрении командующему Воздушных сил ВСУ Сергею Дроздову. 22 декабря Печерский суд Киева арестовал командира воинской части А-4104 в Чугуеве Вячеслава Глазунова и руководителя полетов военной части Александра Жука.