Катастрофа Ан-26: подозрение объявили еще трем чиновникам, а командующему ВВС добавили новое обвинение

Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Объединенных сил объявила подозрение еще трем военным чинам по делу о катастрофе самолета Ан-26 вблизи Чугуева Харьковской области. 25 сентября 2020 года в результате падения воздушного судна погибли 26 военнослужащих.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Заместитель командира воинской части А4104 по летной подготовке и еще один заместитель командира подозреваются в нарушении правил подготовки и проведения полетов, а также халатном отношении к воинской службе (ст. 416, ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса).
Александру Туринскому, депутату Харьковского областного совета, который в момент катастрофы исполнял обязанности начальника Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба, сообщили о подозрении в небрежном отношении к воинской службе.
Всем им вручены также ходатайства об избрании меры пресечения. Сторона обвинения в суде будет просить о применении к ним домашнего ареста.
Кроме того, на основании дополнительно собранных доказательств и экспертиз командующему Воздушными силами Вооруженных сил Сергею Дроздову, бывшему командиру воинской части А4104 Вячеславу Глазунову и бывшему руководителю управления полетами на аэродроме «Чугуев» Александру Жуку сообщили о новом подозрении в том, что они не обеспечили безопасность полетов на вверенных им направлениях.
- 25 сентября 2020 года в районе города Чугуева Харьковской области разбился военный самолет Ан-26 Воздушных сил ВСУ, погибли 7 членов экипажа и 19 курсантов Харьковского университета Воздушных сил имени Кожедуба. Один курсант-третьекурсник Вячеслав Золочевский выжил. Родственникам погибших курсантов выплатили по 1,5 миллиона гривен компенсации.
- 18 декабря того же года Госбюро расследований сообщило о подозрении командующему Воздушными силами ВСУ Сергею Дроздову. 22 декабря Печерский суд Киева арестовал командира воинской части А4104 в Чугуеве Вячеслава Глазунова и руководителя полетов военной части Александра Жука.