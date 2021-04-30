Катастрофа Ан-26: подозрение объявили еще трем чиновникам, а командующему ВВС добавили новое обвинение

Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Объединенных сил объявила подозрение еще трем военным чинам по делу о катастрофе самолета Ан-26 вблизи Чугуева Харьковской области. 25 сентября 2020 года в результате падения воздушного судна погибли 26 военнослужащих.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Заместитель командира воинской части А4104 по летной подготовке и еще один заместитель командира подозреваются в нарушении правил подготовки и проведения полетов, а также халатном отношении к воинской службе (ст. 416, ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса).

Александру Туринскому, депутату Харьковского областного совета, который в момент катастрофы исполнял обязанности начальника Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба, сообщили о подозрении в небрежном отношении к воинской службе.

Всем им вручены также ходатайства об избрании меры пресечения. Сторона обвинения в суде будет просить о применении к ним домашнего ареста.

Кроме того, на основании дополнительно собранных доказательств и экспертиз командующему Воздушными силами Вооруженных сил Сергею Дроздову, бывшему командиру воинской части А4104 Вячеславу Глазунову и бывшему руководителю управления полетами на аэродроме «Чугуев» Александру Жуку сообщили о новом подозрении в том, что они не обеспечили безопасность полетов на вверенных им направлениях.