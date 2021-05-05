Компанія «Укрзалізниця» відновила повноцінний рух поїздів територією України після виходу низки областей із «червоної» карантинної зони.

Про це пише пресслужба УЗ.

Останні обмеження діяли в Житомирській області, яка з 5 травня перейшла з «червоної» до «жовтої» зони.

«Тепер усі потяги у країні курсують за графіком, нині немає жодних карантинних обмежень у залізничному сполученні. Щоб зменшити ризик поновлення карантинних заходів і захиститися від вірусу, «Укрзалізниця» закликає дотримуватися маскового режиму в дорозі, ретельно мити руки й утриматися від подорожей, якщо ви почуваєтеся погано», — підкреслили там.