«Укрзалізниця» відновила висадку та посадку пасажирів у Житомирській області

«Укрзалізниця» у зв’язку з виходом Житомирської області з «червоної» зони з 5 травня відновлює рух поїздів усією країною без обмежень.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Як зазначається, з 00:01 середи, 5 травня, буде відкрито висадку-посадку, а також продаж проїзних документів до / від станцій Житомир, Коростень, Бердичів, Чуднів-Волинський, Печанівка, Малин, Яблунець, Радулин, Новоград-Волинський, Білокоровичі та Олевськ.

Зокрема, йдеться про рейси: № 13/14 Київ — Солотвино; № 29/30 Київ — Ужгород; № 43/44 Івано-Франківськ — Київ; № 45/46 Ужгород — Лисичанськ; № 58/57 Ковель — Одеса; № 88/87 Ковель — Новоолексіївка; № 98/97 Ковель — Київ; № 134/133 Миколаїв — Рахів; № 142/141 Львів — Бахмут; № 188/187 Ковель — Миколаїв; № 743/744 Київ — Львів.