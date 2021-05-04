Житомирська область виходить з «червоної» карантинної зони. На черзі ще чотири регіони

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила перевести Житомирську область з «червоної» до «жовтої» карантинної зони.

Про це у своєму Telegram написав міністр Кабміну Олег Немчінов.

«За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 05 травня 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Житомирської області, та застосувати на території Житомирської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки», — повідомив він.

Водночас головний санлікар Віктор Ляшко розповів, що на черзі до виходу з «червоної» зони ще чотири області. Йдеться про Запорізьку, Полтавську, Хмельницьку та Чернігівську області. У разі збереження позитивної динаміки вони зможуть покинути «червону» зону найближчими днями.