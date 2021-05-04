Житомирская область выходит из «красной» карантинной зоны. На очереди еще четыре региона

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила перевести Житомирскую область из «красной» в «желтую» карантинную зону.
Об этом в своем Telegram написал министр Кабмина Олег Немчинов.
«По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 5 мая 2021 «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Житомирской области, и применить на территории Житомирской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотреные для «желтого» уровня эпидемической опасности», — сообщил он.
В то же время главный санврач Виктор Ляшко рассказал, что на очереди на выход из «красной» зоны еще четыре области. Речь идет о Запорожской, Полтавской, Хмельницкой и Черниговской областях. В случае сохранения положительной динамики они смогут покинуть «красную» зону в ближайшие дни.
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