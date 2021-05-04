«Укрзалізниця» возобновила высадку и посадку пассажиров в Житомирской области

«Укрзалізниця» в связи с выходом Житомирской области из «красной» зоны с 5 мая возобновляет движение поездов по всей стране без ограничений.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Как отмечается, с 00:01 среды, 5 мая, будет открыта высадка-посадка, а также продажа проездных документов до / от станций Житомир, Коростень, Бердичев, Чуднов-Волынский, Печановка, Малин, Яблонец, Радулин, Новоград-Волынский, Белокоровичи и Олевск.
В частности, речь идет о рейсах: № 13/14 Киев — Солотвино; № 29/30 Киев — Ужгород; № 43/44 Ивано-Франковск — Киев; № 45/46 Ужгород — Лисичанск; № 58/57 Ковель — Одесса; № 88/87 Ковель — Новоалексеевка; № 98/97 Ковель — Киев; № 134/133 Николаев — Рахов; № 142/141 Львов — Бахмут; № 188/187 Ковель — Николаев; № 743/744 Киев — Львов.
«Теперь все поезда в стране курсируют по графику, сейчас нет никаких карантинных ограничений в железнодорожном сообщении», — отметили в «Укрзалізниці» и призвали соблюдать масочный режим в пути, тщательно мыть руки и воздержаться от путешествий, если человек плохо себя чувствует.
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- С 5 мая Житомирская область будет в «желтой» карантинной зоне. Главный санврач Виктор Ляшко заявил, что на очереди к выходу из «красной» зоны еще четыре области: Запорожская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская.