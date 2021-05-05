Компания «Укрзалізниця» возобновила полноценное движение поездов по территории Украины после выхода ряда областей из «красной» карантинной зоны.
Об этом пишет пресс-служба УЗ.
Последние ограничения действовали в Житомирской области, которая с 5 мая перешла из «красной» в «желтую» зону.
«Теперь все поезда в стране курсируют по графику, сейчас нет никаких карантинных ограничений в железнодорожном сообщении. Чтобы уменьшить риск возобновления карантинных мер и защититься от вируса, «Укрзалізниця» призывает соблюдать масочный режим в дороге, тщательно мыть руки и воздержаться от путешествий, если вы плохо себя чувствуете», — подчеркнули там.
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