Поліція порушила справу через підрив чоловіка на кладовищі у прифронтовому Верхньоторецькому

Національна поліція відкрила провадження за статтею про умисне вбивство через вибух на кладовищі в селищі Верхньоторецьке, що поблизу лінії зіткнення. Інцидент стався 4 травня, загинув 69-річний чоловік.
Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
Верхньоторецьке — це Донецька область. Чоловік із дружиною прибирали могили на цвинтарі. Під час робіт стався вибух, унаслідок якого чоловік помер, жінка не постраждала.
За попереднім висновком вибухотехніків, на місці спрацювала саморобна вибухівка. Провадження відрили за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу, слідство триває.
- З початку 2021 року з боку бойовиків «ДНР» і «ЛНР» значно посилилися обстріли. Уже загинули майже 40 українських військових. 18 квітня під час обстрілу біля Водяного загинув боєць 128 гірсько-штурмової бригади, а 22 квітня загинув військовий від осколкових поранень.
- Бойовики також активно використовують заборонені міни ПОМ-2, скидаючи їх дронами. У середині квітня три такі міни випадково підірвав собака.