Поліція порушила справу через підрив чоловіка на кладовищі у прифронтовому Верхньоторецькому

Національна поліція відкрила провадження за статтею про умисне вбивство через вибух на кладовищі в селищі Верхньоторецьке, що поблизу лінії зіткнення. Інцидент стався 4 травня, загинув 69-річний чоловік.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Верхньоторецьке — це Донецька область. Чоловік із дружиною прибирали могили на цвинтарі. Під час робіт стався вибух, унаслідок якого чоловік помер, жінка не постраждала.