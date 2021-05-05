Полиция открыла дело из-за подрыва мужчины на кладбище в прифронтовом Верхнеторецком

Национальная полиция открыла производство по статье об умышленном убийстве из-за взрыва на кладбище в поселке Верхнеторецкое, что вблизи линии соприкосновения. Инцидент произошел 4 мая, погиб 69-летний мужчина.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.
Верхнеторецкое — это Донецкая область. Мужчина с женой убирали могилы на кладбище. Во время работ произошел взрыв, в результате которого мужчина скончался, женщина не пострадала.
По предварительному заключению взрывотехников, на месте сработала самодельная взрывчатка. Производство отрыли по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, следствие продолжается.
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