Дональд Трамп запустив власну комунікаційну платформу — після бану у Facebook і Twitter

Колишній президент США Дональд Трамп 4 травня запустив комунікаційну платформу, яка буде служити «місцем для вільного та безпечного спілкування» і дозволить йому спілкуватися безпосередньо зі своїми послідовниками.

Про це повідомляє Fox News із посиланням на джерело.

Сайт називається From the Desk of Donald J. Trump — перекладається як «З робочого столу Дональда Трампа».

Платформа дозволяє Трампу публікувати текстові дописи, зображення і відео. Підписники зможуть публікувати повідомлення з цього сайту в себе у Twitter і Facebook, де Трамп заблокований. Однак на новій платформі немає функції, що дозволяє користувачам відповідати на повідомлення Трампа.