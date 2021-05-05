Дональд Трамп запустил собственную коммуникационную платформу — после бана в Facebook и Twitter

Бывший президент США Дональд Трамп 4 мая запустил коммуникационную платформу, которая будет служить «местом для свободного и безопасного общения» и позволит ему общаться непосредственно со своими последователями.
Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник.
Сайт называется From the Desk of Donald J. Trump — переводится как «С рабочего стола Дональда Трампа».
Платформа позволяет Трампу публиковать текстовые сообщения, изображения и видео. Читатели же могут публиковать сообщения с этого сайта у себя в Twitter и Facebook, где Трамп заблокирован. Однако на новой платформе нет функции, позволяющей пользователям отвечать на сообщения Трампа.
«Во время тишины и лжи возникает маяк свободы. Место, где можно свободно и безопасно говорить», — говорится на видео.
На сайте есть форма для регистрации, в которой люди могут вводить свои номера телефонов и адреса электронной почты, чтобы получать уведомления о том, когда Трамп публикует новое сообщение.
«Это просто одностороннее общение», — рассказал Fox News один источник, знакомый с платформой.
«Сайт президента Трампа — отличный ресурс, где можно найти его последние заявления и основные моменты его первого президентского срока, но это не новая платформа для социальных сетей», — сказал Fox News старший советник Трампа Джейсон Миллер.
Отметим, что Трамп запустил свою платформу за день до того, как наблюдательный совет Facebook объявит свое решение — возвращать ли ему доступ к Facebook и Instagram.
Напомним, что 8 января Twitter навсегда заблокировала учетную запись Дональда Трампа — после его заявлений, которые привели к штурму Капитолия. Глава соцсети Джек Дорси уверен, что это решение было правильным, но одновременно создало «опасный прецедент» — решение о блокировании показывает неспособность соцсети обеспечивать здоровое общение.
Аналогичное решение приняли и другие крупные соцсети, в частности Facebook и YouTube. Но они ограничивали доступ к его странице временно и уже восстановили его.
- Трамп и первая леди вакцинировались от коронавируса еще в январе, но никогда не говорили об этом публично. Дочь экс-президента — Иванка — сделала прививку на общих основаниях в апреле. Это разочаровало некоторых ее подписчиков в соцсетях.