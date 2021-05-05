Дональд Трамп запустил собственную коммуникационную платформу — после бана в Facebook и Twitter

Бывший президент США Дональд Трамп 4 мая запустил коммуникационную платформу, которая будет служить «местом для свободного и безопасного общения» и позволит ему общаться непосредственно со своими последователями. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник. Сайт называется From the Desk of Donald J. Trump — переводится как «С рабочего стола Дональда Трампа». Платформа позволяет Трампу публиковать текстовые сообщения, изображения и видео. Читатели же могут публиковать сообщения с этого сайта у себя в Twitter и Facebook, где Трамп заблокирован. Однако на новой платформе нет функции, позволяющей пользователям отвечать на сообщения Трампа.

«Во время тишины и лжи возникает маяк свободы. Место, где можно свободно и безопасно говорить», — говорится на видео. На сайте есть форма для регистрации, в которой люди могут вводить свои номера телефонов и адреса электронной почты, чтобы получать уведомления о том, когда Трамп публикует новое сообщение. «Это просто одностороннее общение», — рассказал Fox News один источник, знакомый с платформой.