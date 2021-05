Дональд Трамп запустил собственную коммуникационную платформу — после бана в Facebook и Twitter

Бывший президент США Дональд Трамп 4 мая запустил коммуникационную платформу, которая будет служить «местом для свободного и безопасного общения» и позволит ему общаться непосредственно со своими последователями.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник.

Сайт называется From the Desk of Donald J. Trump — переводится как «С рабочего стола Дональда Трампа».

Платформа позволяет Трампу публиковать текстовые сообщения, изображения и видео. Читатели же могут публиковать сообщения с этого сайта у себя в Twitter и Facebook, где Трамп заблокирован. Однако на новой платформе нет функции, позволяющей пользователям отвечать на сообщения Трампа.