МЗС Франції викликало російського посла через санкції проти посадовців Євросоюзу. У РФ це назвали «демаршем»

Посла Росії Олексія Мєшкова викликали в Міністерство закордонних справ Франції через санкції Москви проти європейських посадовців, серед яких є і французький депутат.

Про це повідомляється на сайті французького МЗС.

«Ми рішуче засуджуємо заходи, оголошені в пʼятницю, 30 квітня, російською владою щодо низки європейських офіційних осіб, зокрема президента Європарламенту, віцепрезидента Єврокомісії пані Юрової і депутата французького парламенту Жака Мера. Ми підтверджуємо нашу солідарність із ними і підтримку», — заявив представник МЗС.

Також дипломат зазначив, що послу РФ висловили занепокоєння через недавно ухвалений указ президента про наймання співробітників дипломатичних представництв на місцях і закликали Росію не виконувати його.

На виклик посла вже відреагували в посольстві Росії в Парижі, де назвали його «частиною погодженого країнами Євросоюзу демаршу», повідомляють РИА Новости.

У пресслужбі дипломатичного відомства додали, що російський посол дав всі розʼяснення щодо цього і зазначив, що відповідні заходи були продиктовані рішеннями Євросоюзу від 2 і 22 березня, коли було закрито вʼїзд для низки російських офіційних осіб.

Держсекретар при МЗС Франції Клеман Бон під час виступу в Національних зборах Франції заявив, що наприкінці травня лідери країн ЄС розглянуть варіанти заходів щодо Росії, передає Інтерфакс-Україна.

«На саміті ЄС, у якому в кінці травня візьме участь президент Макрон, ми будемо виступати за необхідність дотримуватися цієї твердої лінії і розглянемо всі можливі варіанти заходів», — сказав він.

Бон також назвав «непропорційними» санкції, введені Москвою проти низки громадян ЄС та розкритикував РФ у звʼязку з ситуацією навколо опозиціонера Олексія Навального.