МИД Франции вызвал российского посла из-за санкций против чиновников Евросоюза. В РФ это назвали «демаршем»

Посла России Алексея Мешкова вызвали в Министерство иностранных дел Франции из-за санкций Москвы против европейских чиновников, среди которых есть и французский депутат.
Об этом сообщается на сайте французского МИД.
«Мы решительно осуждаем меры, объявленные в пятницу, 30 апреля, российскими властями относительно ряда европейских официальных лиц, в частности президента Европарламента, вице-президента Еврокомиссии госпожи Юровой и депутата французского парламента Жака Мэра. Мы подтверждаем нашу солидарность с ними и поддержку», — заявил представитель МИД.
Также дипломат отметил, что послу РФ выразили обеспокоенность из-за недавно принятого указа президента о найме сотрудников дипломатических представительств на местах и призвали Россию не выполнять его.
На вызов посла уже отреагировали в посольстве России в Париже, где назвали его «частью согласованного странами Евросоюза демарша», сообщают РИА Новости.
В пресс-службе дипломатического ведомства добавили, что российский посол дал все разъяснения по этому поводу и отметил, что соответствующие меры были продиктованы решениями Евросоюза от 2 и 22 марта, когда был закрыт въезд для ряда российских официальных лиц.
Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон во время выступления в Национальном собрании Франции заявил, что в конце мая лидеры стран ЕС рассмотрят варианты мер относительно России, передает Интерфакс-Украина.
«На саммите ЕС, в котором в конце мая примет участие президент Макрон, мы будем выступать за необходимость придерживаться этой жесткой линии и рассмотрим все возможные варианты мер», — сказал он.
Бон также назвал «непропорциональными» санкции, введенные Москвой против ряда граждан ЕС и раскритиковал РФ в связи с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального.
- В марте Евросоюз ввел санкции против России в ответ на арест российского оппозиционера Алексея Навального. Под санкциями, в частности, оказались все руководители силовых ведомств России.
- После этого Россия ввела санкции против восьми европейских чиновников — им запретят въезд на территорию России. В список попал глава Европейского парламента Дэвид Сассоли.
- Ранее глава дипломатии ЕС заявил, что Россия выбрала «авторитарный путь» и диалог с ней зашел в тупик.