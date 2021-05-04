МИД Франции вызвал российского посла из-за санкций против чиновников Евросоюза. В РФ это назвали «демаршем»

Посла России Алексея Мешкова вызвали в Министерство иностранных дел Франции из-за санкций Москвы против европейских чиновников, среди которых есть и французский депутат.

Об этом сообщается на сайте французского МИД.

«Мы решительно осуждаем меры, объявленные в пятницу, 30 апреля, российскими властями относительно ряда европейских официальных лиц, в частности президента Европарламента, вице-президента Еврокомиссии госпожи Юровой и депутата французского парламента Жака Мэра. Мы подтверждаем нашу солидарность с ними и поддержку», — заявил представитель МИД.

Также дипломат отметил, что послу РФ выразили обеспокоенность из-за недавно принятого указа президента о найме сотрудников дипломатических представительств на местах и призвали Россию не выполнять его.

На вызов посла уже отреагировали в посольстве России в Париже, где назвали его «частью согласованного странами Евросоюза демарша», сообщают РИА Новости.

В пресс-службе дипломатического ведомства добавили, что российский посол дал все разъяснения по этому поводу и отметил, что соответствующие меры были продиктованы решениями Евросоюза от 2 и 22 марта, когда был закрыт въезд для ряда российских официальных лиц.

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон во время выступления в Национальном собрании Франции заявил, что в конце мая лидеры стран ЕС рассмотрят варианты мер относительно России, передает Интерфакс-Украина.

«На саммите ЕС, в котором в конце мая примет участие президент Макрон, мы будем выступать за необходимость придерживаться этой жесткой линии и рассмотрим все возможные варианты мер», — сказал он.

Бон также назвал «непропорциональными» санкции, введенные Москвой против ряда граждан ЕС и раскритиковал РФ в связи с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального.