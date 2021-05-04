Розслідування OCCRP: Порошенко контролював 6 офшорів, через які купував коштовні меблі та картини відомих художників

Пʼятий президент України Петро Порошенко контролював щонайменше шість офшорних компаній, через які купувалися дорогі італійські меблі для його будинку та витвори мистецтва за десятки мільйонів доларів. Про це йдеться в розслідуванні міжнародного обʼєднання журналістів-розслідувачів «Центр із дослідження корупції та організованої злочинності» (OCCRP). За даними розслідувачів, ці компанії мали рахунки в австрійському Raiffeisen Bank International, а їхнім власником був вказаний діловий партнер Порошенка Сергій Зайцев. До того ж журналісти викрили зв’язок ще 11 офшорних компаній, які працюють через Raiffeisen, із бізнес-імперією Порошенка.

Зокрема, в період з 2009 до 2012 року подружжя Порошенків закупило через офшорну компанію Vernon Holdings, що базується на Британських Віргінських островах і бенефіціаром якої є Зайцев, фурнітуру на суму понад $100 тисяч в Італії. У травні 2012 року, через два місяці після призначення міністром торгівлі та економіки Порошенко купив сюрреалістичну скульптуру довгоногого слона роботи Сальвадора Далі за $338 500 на аукціоні Sothebyʼs в Нью-Йорку через офшорну компанію Linquist Ltd — її бенефіціарним власником також вказаний Зайцев. Згідно з документами, які отримав OCCRP, Порошенко мав довіреність цієї компанії. Пізніше вона продала скульптуру одній із українських медіакомпаній Порошенка за $342 500.