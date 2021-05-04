Расследование OCCRP: Порошенко контролировал 6 офшоров, через которые покупал дорогую мебель и картины известных художников

Пятый президент Украины Петр Порошенко контролировал не менее шести офшорных компаний, через которые покупались дорогая итальянская мебель для его дома и произведения искусства за десятки миллионов долларов. Об этом говорится в расследовании международного объединения журналистов-расследователей «Центр по исследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP). По данным расследователей, эти компании имели счета в австрийском Raiffeisen Bank International, а их владельцем был указан деловой партнер Порошенко Сергей Зайцев. К тому же журналисты разоблачили связь еще 11 офшорных компаний, которые работают через Raiffeisen, с бизнес-империей Порошенко.

В частности, в период с 2009 до 2012 года супруги Порошенко закупили через офшорную компанию Vernon Holdings, основанную на Британских Виргинских островах и бенефициаром которой является Зайцев, фурнитуру на сумму более $100 тысяч в Италии. В мае 2012 года, через два месяца после назначения министром торговли и экономики Порошенко купил сюрреалистическую скульптуру длинноногого слона работы Сальвадора Дали за $338 500 на аукционе Sothebyʼs в Нью-Йорке через офшорную компанию Linquist Ltd — ее бенефициарным владельцем также указан Зайцев. Согласно документам, которые получил OCCRP, Порошенко имел доверенность этой компании. Позже компания продала скульптуру одной из украинских медиакомпаний Порошенко за $342 500.