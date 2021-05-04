Расследование OCCRP: Порошенко контролировал 6 офшоров, через которые покупал дорогую мебель и картины известных художников

Пятый президент Украины Петр Порошенко контролировал не менее шести офшорных компаний, через которые покупались дорогая итальянская мебель для его дома и произведения искусства за десятки миллионов долларов.
Об этом говорится в расследовании международного объединения журналистов-расследователей «Центр по исследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP).
По данным расследователей, эти компании имели счета в австрийском Raiffeisen Bank International, а их владельцем был указан деловой партнер Порошенко Сергей Зайцев. К тому же журналисты разоблачили связь еще 11 офшорных компаний, которые работают через Raiffeisen, с бизнес-империей Порошенко.
В частности, в период с 2009 до 2012 года супруги Порошенко закупили через офшорную компанию Vernon Holdings, основанную на Британских Виргинских островах и бенефициаром которой является Зайцев, фурнитуру на сумму более $100 тысяч в Италии.
В мае 2012 года, через два месяца после назначения министром торговли и экономики Порошенко купил сюрреалистическую скульптуру длинноногого слона работы Сальвадора Дали за $338 500 на аукционе Sothebyʼs в Нью-Йорке через офшорную компанию Linquist Ltd — ее бенефициарным владельцем также указан Зайцев.
Согласно документам, которые получил OCCRP, Порошенко имел доверенность этой компании. Позже компания продала скульптуру одной из украинских медиакомпаний Порошенко за $342 500.
В апреле 2013 года уже экс-министр Порошенко купил через компанию Vernon произведения искусства на 4,8 млн фунтов стерлингов (1 857 672 гривны по курсу Нацбанка по состоянию на 4 мая). Среди этих работ, преимущественно русских мастеров, — классическая картина Ильи Репина «Казаки на Черном море».
Позже компания передала Порошенко право собственности на эту картину в помещении Почетного консульства Сейшельских островов в Киеве, консулом тогда был Олег Гладковский — друг и партнер Порошенко.
Напомним, в мае 2020 года ГБР вызвало Порошенко на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении через границу 43 картин всемирно известных художников. Впоследствии суд арестовал коллекцию картин Порошенко, в июле арест был снят.
Отдельно в OCCRP отметили, что в ответ на оставленный запрос юристы Порошенко заверили, что он не имеет отношения ни к одной из указанных офшорных компаний.
Впоследствии в пресс-службе «Европейской солидарности» сообщили, что адвокаты Порошенко изучают публикацию OCCRP и собираются подавать иск за якобы распространение фейков.
«Группа юридических советников Петра Порошенко по вопросам защиты репутации от распространения фейковых новостей и предвзятых расследований давно предоставила им пространные (на 12 страницах) ответы на 13 вопросов. Группа предупреждала о возможности судебного иска ввиду того, что OCCRP не первый раз распространяет расследования, где бурные фантазии автора выдаются за доказанные факты», — заявили в «ЕС».
У Порошенко заверили, что он не является бенефициаром, не контролировал и не контролирует ни один из офшоров, о которых говорится в материалах OCCRP, а скульптура и картины были приобретены законно, за деньги, с которых заплатили налоги.
- Порошенко в 2020 году задекларировал 222 миллиона гривен доходов, из них более полумиллиона заработал в парламенте. Он хранит наличными $51,2 миллиона и 423,3 миллиона гривен. Количество компаний, конечным бенефициаром которых является Порошенко, за прошлый год «существенно» не изменилось. Он приобрел канал «Прямой» уже в 2021 году, поэтому эти данные будут отражены в следующей декларации.