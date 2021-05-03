Опитування: майже 30% українців вважають, що перехворіли на коронавірус. Це щонайменше вдвічі перевищує офіційні дані

В Україні хворих на коронавірус може бути щонайменше вдвічі більше, ніж за офіційною статистикою.

Про це свідчать дані опитування КМІС, проведеного 13—15 квітня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки поміж 2001 респондентом віком 18 років і старше.

«За даними опитування, перехворіли 29,1%, з них 16,9% визначили це за тестами, а 12% — лише за симптомами. Якщо прийняти до уваги лише тих, хто робив тести, врахувати похибку і взяти нижню межу, то серед дорослого населення [18 років і старші] перехворіло 4,4 млн людей», — розповів гендиректор КМІС Володимир Паніотто.