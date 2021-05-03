Опрос: почти 30% украинцев считают, что переболели коронавирусом. Это как минимум вдвое превышает официальные данные

В Украине больных коронавирусом может быть как минимум вдвое больше, чем по официальной статистике.
Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, проведенного 13—15 апреля методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки среди 2001 респондента в возрасте 18 лет и старше.
«По данным опроса, переболели 29,1%, из них 16,9% определили это по тестам, а 12% — только по симптомам. Если принять во внимание только тех, кто делал тесты, учесть погрешность и взять нижнюю границу, то среди взрослого населения [18 лет и старше] переболело 4,4 млн человек», — рассказал гендиректор КМИС Владимир Паниотто.
Он также предположил, что больных может быть в три раза больше, чем по официальной статистике, поскольку многие не делали тесты, но считают, что имели симптомы коронавируса.
Кроме этого, у украинцев улучшилось отношение к вакцинации, если сравнивать с мартом. Так выразили готовность сделать прививку в ближайшие несколько месяцев 43%, не готовы — 52,2%. В марте готовы вакцинироваться были 33,4%, а не хотели — 60,7%.
К тому же в марте не смогли определиться с ответом 5,9% респондентов, а в апреле — 4,9%. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.
- Напомним, 23 апреля в Украине с начала пандемии количество больных коронавирусом перевалило за 2 млн человек. По состоянию на утро 3 мая в стране зарегистрировали почти 2 млн 86 тысяч случаев инфицирования COVID-19.
- Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует новый рост количества больных коронавирусом через три-четыре недели после пасхальных и майских праздников.