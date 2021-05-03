Опрос: почти 30% украинцев считают, что переболели коронавирусом. Это как минимум вдвое превышает официальные данные

В Украине больных коронавирусом может быть как минимум вдвое больше, чем по официальной статистике.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, проведенного 13—15 апреля методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки среди 2001 респондента в возрасте 18 лет и старше.

«По данным опроса, переболели 29,1%, из них 16,9% определили это по тестам, а 12% — только по симптомам. Если принять во внимание только тех, кто делал тесты, учесть погрешность и взять нижнюю границу, то среди взрослого населения [18 лет и старше] переболело 4,4 млн человек», — рассказал гендиректор КМИС Владимир Паниотто.