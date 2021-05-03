На Пасху в Украине зафиксировали более 2,7 тысячи новых случаев коронавируса

В течение 2 мая в Украине зафиксировали 2 758 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
В частности, заболели 116 детей и 23 медработника. Жертвами осложнений болезни стали 154 человека, выздоровели 5 550 пациентов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (360), Черкасской (233), Сумской (231), Донецкой (202) и Харьковской (164) областях.
Таким образом, за все время пандемии в Украине коронавирусом заразились 2 085 938 человек. Осложнения болезни привели к смерти 44 750 жителей страны. Побороть COVID-19 смогли 1 681 815 человек.
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