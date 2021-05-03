Протягом Великодня в Україні зафіксували понад 2,7 тисячі нових випадків коронавірусу

Протягом 2 травня в Україні зафіксували 2 758 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоровʼя Максим Степанов.

Зокрема, захворіли 116 дітей та 23 медпрацівники. Жертвами ускладнень хвороби стали 154 особи, одужали 5 550 пацієнтів.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Дніпропетровській (360), Черкаській (233), Сумській (231), Донецькій (202) та Харківській (164) областях.

Таким чином, за весь час пандемії в Україні коронавірусом заразилися 2 085 938 осіб. Ускладнення хвороби призвели до смерті 44 750 жителів країни. Побороти COVID-19 вдалося 1 681 815 особам.